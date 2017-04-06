Японский министр извинился за хамство в адрес журналиста

Масахиро Имамуру посоветовал сотруднику СМИ заткнуться из-за нежелания отвечать на неудобный вопрос.

Министр реконструкции Японии Масахиро Имамура, ответственный за устранение последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", публично извинился за хамство в отношении журналиста.

На пресс-конференции репортёр задал чиновнику вопрос, касающийся ответственности государства за судьбы добровольных беженцев из районов, пострадавших в результате атомной катастрофы.

— Я был чрезмерно эмоционален, прошу прощения, — сказал Имамура.

В ходе встречи с прессой Имамура разозлился из-за обилия вопросов, связанных с тем, что он ранее намекал на нежелание оказывать помощь лжебеженцам из районов, которые стали потенциально опасными после аварии на объекте. Министр потребовал от журналиста выйти из зала и больше никогда не возвращаться. Когда журналист отказался сделать это, Имамура сказал ему "Заткнись!".