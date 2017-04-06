На ежегодном параде трамваев москвичам покажут конный вагон XIX века

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На ежегодном параде трамваев москвичам покажут конный вагон XIX века

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Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

На ежегодном параде трамваев, который пройдёт в Москве 15 апреля, жители и гости столицы увидят настоящую конку, запряжённую лошадьми.

Как сообщает пресс-служба Мосгортранса, это уникальная конка XIX века, восстановленная буквально по крупицам на основе фотографий и сохранившихся документов. Планируется, что конный вагон пройдёт в колонне из 16 трамваев.

— Конный вагон 1884 года является жемчужиной нашей коллекции, ведь именно с конки начинается история общественного транспорта столицы, — рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Парад трамваев пройдёт 15 апреля с 12:00 до 15:00 на Чистопрудном бульваре в Москве.

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