В Рязани возбудили дело после ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту столкновения на трассе Москва — Элиста и грузовика. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области. По последним данным, два человека погибли, 31 был отправлен в больницы с различными травмами.

— Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") по факту ДТП с пассажирским автобусом на 215-м километре федеральной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области, — сообщили в ведомстве.

Авария случилась на 215-м километре дороги М-6 "Каспий". Погибли водитель и сидевший на переднем сидении пассажир автобуса. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с манёвром при обгоне или уснул за рулём.