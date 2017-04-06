В метро машинисты будут искать в своих поездах "потеряшек"

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В метро машинисты будут искать в своих поездах "потеряшек"

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Сотрудники подземки должны будут высматривать на станции людей, находящихся в розыске.

Машинистов столичного метрополитена обязали высматривать на станциях и в поездах людей, которые проходят по ориентировкам, как пропавшие.

<p>Фото: © L!FE</p>

Сотрудникам будут раздаваться фотографии и фотороботы пропавших людей, чтобы они при въезде на станцию внимательно всматривались в лица людей.

Также они теперь обязаны внимательно смотреть в зеркала при посадке пассажиров, обращая внимание на похожих на ориентировки людей. В случае обнаружения кого-то примерно похожего на описание или фотографию, они обязаны докладывать поездному диспетчеру и указывать время, вагон и описание человека.

В частности сейчас сотрудники ориентированы на розыск пропавшей 14-летней девочки, которая исчезла из дома в Московской области 3 апреля.

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