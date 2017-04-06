"Пусть ещё полежит". Фельдшер не выслала бригаду скорой к умирающей женщине

Медработник уже согласилась с предъявленными обвинениями и возместила моральный ущерб семье погибшей.

Трагедия произошла ещё 31 декабря, когда жительница дома по улице Посёлок Труда во Владимирской области обнаружила умирающую женщину около подъезда, на которой не было верхней одежды. Она еле разговаривала, но ещё подавала признаки жизни.

Соседка попыталась вызвать скорую помощь на место, потому что на улице был сильный мороз, а женщине становилось только хуже.

Во Владимирской области фельдшер отказалась выслать бригаду скорой к умирающей женщине, оставив её "ещё полежать" в холодном подъезде Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

— В ответ фельдшер скорой отказала в направлении бригады, сославшись на отсутствие свободных машин, нехватку кадров и загруженность по вызовам, — сообщили в СУ СК РФ по Владимирской области. — На аудиозаписи, изъятой следователем СУ СК России в дежурном отделении Кольчугинской ЦРБ, зафиксирован ответ фельдшера "пусть ещё полежит".

Около 11 вечера 41-летняя женщина умерла в подъезде дома, куда её занесли неравнодушные соседи, которые до последнего пытались вызвать врача на место.

Следствием доказано, что на скорой дежурило три бригады специалистов и у медицинского сотрудника, осуществлявшего приём и регистрацию сообщений от граждан, как минимум дважды была реальная возможность направить специалистов на улицу Посёлок Труда для оказания помощи нуждавшейся в этом женщине.