Киев пообещал МВФ ослабить санкции против российских банков

Отмечается, что возможным это станет, когда в стране стабилизируется ситуация с безопасностью.

Украина пообещала Международному валютному фонду ослабить санкции в отношении российских банков с оговоркой, что это произойдёт, когда в стране стабилизируется ситуация с безопасностью, сообщает РИА "Новости".

— Мы настроены решительно — прибегать при необходимости к соответствующим мерам, чтобы защитить стабильность нашей финансовой системы, — говорится в письме Киева в МВФ.

Напомним, в марте украинский президент Пётр Порошенко утвердил ограничения в отношении пяти российских банков, чем вызвал ответные ограничительные меры со стороны "дочки" Сбербанка на Украине, предполагающие суточные лимиты как для юридических, так и для физических лиц.

3 апреля, спустя шесть месяцев, МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в 1 миллиард долларов. Программа помощи, рассчитанная на четыре года, предусматривает выделение 17,5 миллиарда долларов.