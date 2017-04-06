Ломбарды терпят убытки от новой схемы мошенничества

Руководители ломбардов обеспокоены новой мошеннической схемой по обналичиванию средств с кредитных карт, сообщают "Ведомости". Вся суть сводится к тому, что клиенты сдают под залог свои драгоценности и тут же их выкупают, расплачиваясь кредитной картой.

А между тем процент за такую операцию в ломбарде составляет 0,3—0,4%, тогда как в банках он колеблется от одного до шести процентов. Другими словами, ломбард взимает за однодневное пользование займом значительно меньше, чем банк за снятие налички с помощью банкомата. То есть держатели карт выигрывают на разнице комиссий.

В Центробанке признались, что в курсе схемы по обналичиванию денег через ломбарды, но оценивают её объём как небольшой. Но, по данным "Ведомостей", такие операции проводятся очень часто и в больших объёмах.

— Операции по однодневной схеме с кредитными картами клиентами ломбардов совершаются неоднократно и в больших объёмах — на сотни тысяч рублей, мы уверены, что это именно схема обналички, — комментирует изданию гендиректор сети "Фианит-ломбард" Станислав Боронин.