Количество пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 81

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Количество пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 81

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Красноухов

В Санкт-Петербурге до 81 человека выросло число пострадавших при взрыве в метро. Три человека находятся в крайне тяжёлом состоянии, трое в тяжёлом. Состояние остальных оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в результате теракта погибло 14 человек. Взрыв прогремел 3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По версии следствия, бомбу привёл в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Его личность подтверждена экспертизой ДНК.

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