Количество пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 81

В Санкт-Петербурге до 81 человека выросло число пострадавших при взрыве в метро. Три человека находятся в крайне тяжёлом состоянии, трое в тяжёлом. Состояние остальных оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в результате теракта погибло 14 человек. Взрыв прогремел 3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По версии следствия, бомбу привёл в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Его личность подтверждена экспертизой ДНК.