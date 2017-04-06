Украинские СМИ выдали криминалиста МВД РФ за подставного свидетеля

Украинский портал "Свободная пресса" заметил якобы одну и ту же девушку на месте убийства Бориса Немцова и на месте теракта в Санкт-Петербурге.

Журналисты "Свободной прессы" предположили, что девушка, якобы попавшая в объективы камер и на месте убийства Немцова, и на месте взрыва в метро, — это подставной свидетель или же агент ФСБ. На самом деле на месте происшествий в Москве и Петербурге работали совершенно разные люди.

По данным Лайфа, девушка в очках на месте убийства Бориса Немцова — это опытный сотрудник Экспертно-криминалистического центра МВД Динара М.

Динара около 10 лет трудится в полиции и выезжает на места тяжких и особо тяжких преступления. Динара дежурила и в ночь убийства Немцова. Она выехала на место преступления в составе следственно-оперативной группы, проводила на месте убийства множество экспертиз и выявляла улики.

В момент теракта в Петербурге 3 апреля Динара также находилась в Москве.

— Она несла службу в составе СОГа 3 апреля и работала на территории Москвы, — рассказал источник.

Вторая девушка, работавшая на месте теракта в Санкт-Петербурге, по данным Лайфа, работает в скорой помощи.