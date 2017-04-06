В жилом доме Петербурга обезвредили взрывное устройство

Отмечается, что оно было найдено рано утром, сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства.

В одной из квартир дома 22/1 на Товарищеском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга обнаружили взрывное устройство. Как рассказал глава администрации района Константин Серов, оно было своевременно обезврежено.

— Самодельное взрывное устройство, которое находилось в квартире, обезврежено, — заявил Серов, передаёт корреспондент Лайфа с места событий.

Он пояснил, что в связи с обнаружением взрывного устройства несколько человек уже задержаны. На месте проводят обыски и другие следственные действия.

Стоит отметить, что жильцам уже разрешили вернуться в дом, который ранее эвакуировали из-за взрывного устройства.