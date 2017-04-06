Тиллерсону посоветовали отказаться от поездки в Москву из-за Сирии

Член палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, входящий в состав комитета по разведке, заявил, что госсекретарю США Рексу Тиллерсону следует отменить запланированный на 11–12 апреля визит в Москву. Шифф считает, что основанием для этого должна стать трагедия с химическим оружием в Сирии.

— Я согласен с тем, что сейчас не время наносить визит высокого уровня и таким образом вознаграждать Россию, — сказал Шифф.

Конгрессмен уверен, что атаку с использованием химоружия совершили власти Сирии. По мнению парламентария, визит может состояться, только если Тиллерсон предъявит Москве ультиматум в связи с поддержкой Дамаска.

Ранее сирийская вооружённая оппозиция заявила, что в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб 4 апреля 80 человек погибли в результате применения химического оружия. Вину за это они возложили на правительственные войска.

В Минобороны РФ на это отметили, что сирийские военные самолёты нанесли удар по арсеналу террористов, где в том числе находилось и химоружие. ООН и ОХЗО начали расследование по факту произошедшего.