В Кремле прокомментировали изменение антитеррористической ситуации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерёг от распространения непроверенной информации о взрыве в Ростове-на-Дону и о подготовке взрыва в Петербурге, а также отметил, что такие случаи требуют повышенного внимания спецслужб.

— В целом давать оценку антитеррористической ситуации может НАК, который по закону у нас занимается вопросами антитеррора. Вы знаете, что они призывают к взвешенной подаче информации, предостерегают от использования непроверенной информации, от распространения слухов, которые не соответствуют действительности. Тема на повестке дня, это требует повышенного уровня и объёма работы от спецслужб, — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня с утра в Ростове-на-Дону взорвалось самодельное взрывное устройство, есть пострадавший. Кроме того, днём появилась информация о минировании жилого дома в Санкт-Петербурге (в результате сотрудники правоохранительных органов успели вовремя обезвредить взрывное устройство).