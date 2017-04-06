В киевском метро задержали человека с полной сумкой ножей

Оружейника-любителя со станции "Лыбедская" передали сотрудникам полиции из ближайшего участка.

В Киевском метрополитене накануне задержали мужчину, в сумке которого было более десятка ножей разного размера. Наряду Национальной гвардии Украины он сказал, что любит изготавливать ножи и всё это — его изделия.

В киевском метро задержали мужчину с сумкой, в которой нашли больше десятка самодельных ножей

"Мастера" передали в отделение полиции, где выясняются обстоятельства нарушения.

В связи с терактом в метрополитене Санкт-Петербурга в трёх украинских городах, где есть метро (Киеве, Харькове и Днепре), усилены меры безопасности: привлечены дополнительные наряды полиции, кинологи, взрывотехники и бойцы Национальной гвардии Украины.