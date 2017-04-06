В Кремле химатаку в Идлибе назвали чудовищным и опасным преступлением

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В Кремле химатаку в Идлибе назвали чудовищным и опасным преступлением

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Фото: © РИА Новости/Михаил Аллаедин

По последним данным, жертвами трагедии стали не менее 80 человек, десятки пострадали.

Химическая атака в провинции Идлиб является чудовищным и опасным преступлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это действительно угрожающее развитие событий, это опасное и чудовищное преступление. Но вешать ярлыки поспешно с нашей точки зрения было бы неправильно. И мы не согласны с оценками событий, — считает Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на правозащитников сообщили об атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. По их данным, погибло более 80 человек.

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