В Кремле химатаку в Идлибе назвали чудовищным и опасным преступлением

По последним данным, жертвами трагедии стали не менее 80 человек, десятки пострадали.

Химическая атака в провинции Идлиб является чудовищным и опасным преступлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это действительно угрожающее развитие событий, это опасное и чудовищное преступление. Но вешать ярлыки поспешно с нашей точки зрения было бы неправильно. И мы не согласны с оценками событий, — считает Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на правозащитников сообщили об атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. По их данным, погибло более 80 человек.