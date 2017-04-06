Песков: Инцидент в Сирии вряд ли изменит дух отношений США и России

По мнению представителя Кремля, между двумя странами и без того есть масса разногласий.

Случай использования химического оружия в Сирии, который Вашингтон связывает с правительственными силами этой страны, вряд ли кардинально повлияет на отношения России и США. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя громкие заявления американского лидера Дональда Трампа.

— Текущие разногласия, в том числе глубокие, являются, к сожалению, постоянными спутниками российско-американских отношений в последние годы. Поэтому даже такие разногласия в оценке причин ситуации в Сирии вряд ли кардинальным образом могут изменить дух и характер наших отрешений, — сказал Песков.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times заявил, что предполагаемое применение химического оружия в Сирии стало неприятным событием для России, которая поддерживает Дамаск.

Ранее СМИ со ссылкой на правозащитников сообщили об атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. По их данным, погибло более 80 человек. В Минобороны РФ заявили, что сирийские военные самолёты нанесли удар по арсеналу террористов, где в том числе находилось и химоружие. ООН и ОХЗО проводят расследование по факту произошедшего.