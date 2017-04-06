Песков: Доказательств применения химоружия в Идлибе нет ни у кого, включая США

Ни одна страна в мире не обладает проверенной информацией о применении химоружия в Идлибе, поэтому любые выводы о произошедшем пока не отражают реальность. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
В Кремле пояснили, что сразу после трагедии ни у кого не было доступа в этот район, поэтому заполучить реалистичную проверенную информацию было невозможно.
— Любые данные, которыми могла бы располагать американская сторона и другие коллеги в других странах, не могли зиждиться на объективных материалах, ... а вешать поспешные ярлыки, с нашей точки зрения, было бы неправильно, — отметил Песков. — Мы не согласны с теми оценками, которые даются.
Напомним, первые свидетельства о возможной химической атаке в Идлибе появились в Сети 4 апреля. Согласно турецким источникам, от отравляющего газа погибло более 100 сирийцев, ещё 500 человек пострадали. Однако подлинной официальной информации о произошедшем озвучено не было.
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