В Новороссийске у воинской части обнаружили подозрительный свёрток

Неопознанный предмет, завёрнутый в простыню, был обнаружен у входа на охраняемую территорию.

Сообщение о найденном подозрительном предмете в Новороссийске поступило на пульт дежурного в 12:19. В нём говорилось, что по улице Герцена у входа в воинскую часть был обнаружен свёрток, завёрнутый в простыню.

— Подозрительный предмет по улице Герцена, 17, возле КПП воинской части. Свёрток завёрнут в простыню. На место выехал кинолог. Чуть ранее поступало сообщение о также найденном подозрительном предмете по улице Леднева. Прибывший на место кинолог опроверг информацию о заминировании, — рассказал источник Лайфа.

На место выехали кинологи для детального исследования обнаруженного предмета.