В Новороссийске у воинской части обнаружили подозрительный свёрток

Сообщение о найденном подозрительном предмете в Новороссийске поступило на пульт дежурного в 12:19. В нём говорилось, что по улице Герцена у входа в воинскую часть был обнаружен свёрток, завёрнутый в простыню.
— Подозрительный предмет по улице Герцена, 17, возле КПП воинской части. Свёрток завёрнут в простыню. На место выехал кинолог. Чуть ранее поступало сообщение о также найденном подозрительном предмете по улице Леднева. Прибывший на место кинолог опроверг информацию о заминировании, — рассказал источник Лайфа.
На место выехали кинологи для детального исследования обнаруженного предмета.
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