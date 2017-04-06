Житель Ингушетии пришёл в супермаркет с барашком

Животное ходило за своим хозяином, который выбирал продукты, буквально по пятам.

Сотрудников магазина в Малгобеке удивил необычный посетитель. За покупками барашка привёл местный житель. Животное следовало за своим хозяином буквально по пятам между прилавками. По словам очевидцев, мужчина часто гуляет с барашком, как с домашним животным. И даже надевает на него ошейник.

— Хозяин говорит, что барашек такой приученный, потому что он вырастил его с рождения, кормил из бутылочки. Это девочка, зовут её Джангльбака, — рассказала Лайфу владелица магазина.

Сделав покупки, мужчина сел в машину. На переднее сиденье запрыгнул и барашек.