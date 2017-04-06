Европарламент одобрил отмену виз для Украины

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Европарламент одобрил отмену виз для Украины

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Фото:© РИА Новости/Алексей Витвицкий

Данное решение не относится к поездкам в Ирландию и Великобританию, а также не даёт права на работу в ЕС.

Сегодня Европейский парламент одобрил упрощение визового режима для украинцев. По новым правилам для краткосрочных туристических и деловых поездок длительностью не более 90 дней виза украинцам больше не нужна (при условии наличия биометрического загранпаспорта).

Теперь новые правила должны одобрить в Совете ЕС. Предположительно, либерализация визового режима вступит в силу в начале июня.

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