Европарламент одобрил отмену виз для Украины

Данное решение не относится к поездкам в Ирландию и Великобританию, а также не даёт права на работу в ЕС.

Сегодня Европейский парламент одобрил упрощение визового режима для украинцев. По новым правилам для краткосрочных туристических и деловых поездок длительностью не более 90 дней виза украинцам больше не нужна (при условии наличия биометрического загранпаспорта).

Теперь новые правила должны одобрить в Совете ЕС. Предположительно, либерализация визового режима вступит в силу в начале июня.