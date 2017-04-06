Диктор Кремля: Колокольцев показал мне кулак и улыбнулся

Накануне, представляя главу МВД РФ Владимира Колокольцева, диктор Кремля запнулся на фамилии министра.

Официальный голос Кремля Евгений Хорошевцев рассказал Лайфу, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев с улыбкой отреагировал на то, что диктор запнулся на его фамилии.

— Он кулак мне показал, улыбаясь, и всё, ну и что? Он же понимает, что я не специально это делаю, — заметил Хорошевцев.

Подобная заминка случилась с диктором впервые.

— Я ужасно отношусь к этому делу, первый раз такое произошло. Я ошибся на друге, понимаете? — добавил Евгений Хорошевцев.

Случай произошёл на подписании совместных документов президентами России и Узбекистана. Диктор, представляя Колокольцева, запнулся на его фамилии. Присутствовавшие, в том числе и Владимир Путин, и Шавкат Мирзиёев, и сам Колокольцев, засмеялись.