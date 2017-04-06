Сын Трампа хочет стать губернатором Нью-Йорка

Старший сын президента Дональда Трампа Дональд Трамп — младший планирует пойти по стопам отца и занять государственный пост. Об этом сообщает Page Six.

Так, сын американского лидера рассказал о том, что хочет в будущем претендовать на пост губернатора штата Нью-Йорк. По данным СМИ, об этом он заявил во время разговора с членами элитного оружейного клуба в городе Хиксвилль.

Также Дональд Трамп — младший подчеркнул, что ему скучно возвращаться в бизнес после участия в предвыборной кампании отца.

Напомним, политикой увлеклась и дочь американского президента. На пост главы государства Иванка Трамп претендовать не собирается, однако станет официальным сотрудником Белого дома.