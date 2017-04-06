В Нигерии собака спасла свадьбу, прыгнув на террориста-смертника

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В Нигерии собака спасла свадьбу, прыгнув на террориста-смертника

2030

Фото: ©REUTERS

Пока она сражалась с убийцей, устройство взорвалось, погубив также и само животное.

В нигерийской деревне Буба Ахмед, что на северо-востоке страны, собака ценой своей жизни спасла множество человек. Смертник пришёл на самое людное мероприятие в тот день в деревне — на свадьбу, чтобы совершить теракт, как вдруг на него набросилась собака.

В стране действуют боевики террористической организации "Боко Харам". Наибольшее число терактов в этой местности совершают именно её смертники.

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