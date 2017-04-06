Зоозащитники пожаловались на издевательства и подвешивания лошадей в конюшне

По словам активистов Смоленской области, предприниматель и его семья жестоко обращаются с животными и отказываются их продавать.

В конном клубе под Смоленском лошадей морят голодом, бьют и подвешивают, а от обессиленных и измождённых животных просто избавляются. Об этом зоозащитники пожаловались в письме, направленном в прокуратуру.

В Смоленской области зоозащитники пожаловались на предпринимателя, который подвешивает лошадей в загоне Фото: ВКонтакте

Скандал произошёл вокруг конного проката на территории деревни М. Кириллы в Рославльском районе. Местных жителей потрясла информация, появившаяся в социальных сетях о "фашистских" условиях содержания лошадей.

— В Рославльском прокате разрешён абсолютно любой покатушечный произвол, пренебрежение всеми правилами верховой езды и наплевательское отношение к лошадям, — заявили общественники.

Владельцем проката является местный предприниматель Андрей Королёв, а помогают в хозяйстве его дети. По словам активистов, лошади в клубе находятся в ужасном состоянии. Они травмированы, истощены, а некоторые буквально падают без сил. Фотографии измождённых и избитых животных были прикреплены к обращениям в прокуратуру.

— Никакого ухода и нормального содержания им не предоставлялось. Тем более ветеринарная помощь. Лошади стали падать от бессилия. Он их подвешивал, чтобы не лежали. В итоге начал их резать. На все предложения о выкупе кобыл отвечал категоричным "нет" или же ломил космические цены за больных, истощённых животных с неизвестным происхождением, без каких либо документов, без прививок, — рассказала бывшая участница клуба Дарья.

— На моих глазах члены этой семьи неоднократно били животных. Они туго привязывали лошадей, чтобы те не "рыпались". Пинали их ногами, били огромной железкой по задним ногам и крупу лошади. На все просьбы, слёзы и упрашивания я получала в ответ окрик: "Пошла отсюда, не истери, — говорит девушка.

В местной администрации сообщили, что знают об этом конном клубе, и никаких вопросов к его владельцам у них не было.

— Лошадей из этого хозяйства периодически задействуют в городских праздниках. Ничего плохого замечено не было. Но мы будем разбираться, — сказал Лайфу заместитель главы администрации Виктор Клевцов.