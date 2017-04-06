Правоохранители задержали участников организованной группы, подозреваемых в совершении похищений людей и вымогательстве денежных средств.

— Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с уголовным розыском Восточного округа Москвы и ФСБ России, при силовой поддержке СОБР "Рысь" Росгвардии задержаны участники организованной группы, подозреваемые в совершении похищений людей и вымогательстве денежных средств, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве похитители "потеряли" заложника, за выкуп которого хотели 10 млн Фото: пресс-служба МВД России.

Отметим, что в конце прошлого года злоумышленники похитили предпринимателя, гражданина Ирана. В районе Щёлковского шоссе в Москве потерпевшего поместили в собственный автомобиль, вывезли на территорию садового товарищества Ногинского района Московской области.

Незаконно проникнув в одно из частных домовладений похитители насильно удерживали его, требуя за освобождение выкуп в размере 10 млн рублей. Также они завладели банковскими картами потерпевшего и ПИН-кодами от них с последующим снятием денежных средств со счетов.

Спустя несколько дней потерпевший, воспользовавшийся невнимательностью злоумышленников, самостоятельно освободился и обратился в правоохранительные органы. В результате правоохранителям удалось задержать злоумышленников. Ими оказались трое выходцев из Средней Азии в возрасте 34, 26 и 25 лет, один из которых ранее судимый.

При проведении обысков они изъяли у преступников боевой пистолет Макарова со спиленными номерами и нож, использовавшийся в качестве оружия при совершении преступления.

Накануне правоохранители задержали всех участников преступления. В отношении восьми мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Выяснилось, что все задержанные находились на территории Московского региона с нарушением миграционного законодательства РФ.