Женщины-медики приняли участие в мобилизационном сборе в ДНР

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Женщины-медики приняли участие в мобилизационном сборе в ДНР

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Фото:© L!FE

В сегодняшнем мобилизационном сборе в ДНР приняли участие женщины, входящие в состав подразделения медицинского назначения. В этом подразделении состоят студенты и медработники.

Всего в мобилизационном сборе принимает участие около 27 тыс. человек.

Сбор проходит по приказу главы самопровозглашённой республики Александра Захарченко.

В случае если Украина развяжет активные боевые действия, на защиту республики встанут все её жители. Когда меня спрашивают, какова численность нашей армии, я отвечаю — два миллиона человек

глава ДНР Александр Захарченко

Фото: ©РИА Новости/Игорь Маслов

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