Женщины-медики приняли участие в мобилизационном сборе в ДНР

В сегодняшнем мобилизационном сборе в ДНР приняли участие женщины, входящие в состав подразделения медицинского назначения. В этом подразделении состоят студенты и медработники.

Всего в мобилизационном сборе принимает участие около 27 тыс. человек.

Сбор проходит по приказу главы самопровозглашённой республики Александра Захарченко.