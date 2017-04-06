Женщины-медики приняли участие в мобилизационном сборе в ДНР

В сегодняшнем мобилизационном сборе в ДНР приняли участие женщины, входящие в состав подразделения медицинского назначения. В этом подразделении состоят студенты и медработники.
Всего в мобилизационном сборе принимает участие около 27 тыс. человек.
Сбор проходит по приказу главы самопровозглашённой республики Александра Захарченко.
В случае если Украина развяжет активные боевые действия, на защиту республики встанут все её жители. Когда меня спрашивают, какова численность нашей армии, я отвечаю — два миллиона человек
глава ДНР Александр Захарченко
Фото: ©РИА Новости/Игорь Маслов
- Популярные
- По времени