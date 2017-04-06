Американский певец признался, что уже 40 лет является женой своего менеджера

В интервью изданию People Барри Манилоу сообщил, что молчал об этом, чтобы не расстраивать поклонниц.

Американский певец Барри Манилоу, известный российскому зрителю также по дуэту с Аллой Пугачёвой, совершил каминг-аут. Как сообщает People, 73-летний музыкант не говорил о своей гомосексуальности раньше, чтобы не огорчать своих поклонниц. Выяснилось, что уже 40 лет Манилоу живёт со своим менеджером Гэрри Кифом.

Американский певец Барри Манилоу признался, что уже 40 лет является женой своего менеджера

Пара официально зарегистрировала отношения в 2014 году. На церемонии, которая состоялась в родном городе музыканта Палм-Спрингс (штат Калифорния), присутствовали только самые близкие.

В России Барри Манилоу стал известен широкому зрителю с тех пор, как в 1987 году на телемарафоне в Вене в дуэте с Аллой Пугачёвой исполнил песню One Voice на английском и русском языках.