Старинные часы, примотанные проводами к дереву, переполошили район в Краснодаре

Жильцы нескольких домов по улице 40 лет Победы в Краснодаре обнаружили во дворе странное сооружение и сообщили об этом правоохранителям. Конструкция располагалась недалеко от детской площадки и представляла собой старинные часы, примотанные электропроводами к стволу дерева.

Прибывшие на место сотрудники оцепили территорию двора. В ходе работ по обезвреживанию предполагаемого взрывного устройства подтвердилась версия, что часы и электропровод — муляж.

— Оказалось, что найденное сооружение не что иное, как муляж взрывного устройства. Предметы с дерева были убраны, — сообщил источник Лайфа.