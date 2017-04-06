Старинные часы, примотанные проводами к дереву, переполошили район в Краснодаре

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Старинные часы, примотанные проводами к дереву, переполошили район в Краснодаре

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Жильцы нескольких домов по улице 40 лет Победы в Краснодаре обнаружили во дворе странное сооружение и сообщили об этом правоохранителям. Конструкция располагалась недалеко от детской площадки и представляла собой старинные часы, примотанные электропроводами к стволу дерева.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Прибывшие на место сотрудники оцепили территорию двора. В ходе работ по обезвреживанию предполагаемого взрывного устройства подтвердилась версия, что часы и электропровод — муляж.

— Оказалось, что найденное сооружение не что иное, как муляж взрывного устройства. Предметы с дерева были убраны, — сообщил источник Лайфа.

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