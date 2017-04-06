РФС скрыл договорной матч с участием чемпионов мира по пляжному футболу

Как удалось выяснить Лайфу, "матч, которого не было", состоялся в августе 2016 года на официальном турнире по пляжному футболу "Кубок двух столиц" между командами "Локомотив" (являющейся базовым клубом сборной России по пляжному футболу) и "Элмонт" и завершился со счётом 4-3 в пользу "Элмонта".

По словам источника Лайфа, в день игры шёл сильный дождь и поэтому всё поле было "раскисшее" и практически превратилось в одну большую лужу.

Однако, по словам источника, знакомого с ситуацией, обеим командам была невыгодна отмена игры.

— "Локомотиву", например, нужно было заиграть ещё в одном матче своих легионеров, Станковича и Отта, чтобы они могли принимать участие в Кубке России, который проходил в Сочи в сентябре, а "Элмонту" нужна была победа, так как он боролся за шестое место с Росичем, дающее право поехать на этот Кубок, — рассказывает источник.

В итоге команды приняли решение просто "расписать" этот матч. Так как "Локомотиву" исход игры был не важен, то победителем игры стала команда "Элмонт". При этом, по словам очевидцев и участников игры, одним из основных инициаторов такого способа проведения матча был капитан "Локомотива" и сборной России Илья Леонов.

— Судьи матча не особо хотели проводить игру таким образом, но когда обе команды настаивают и при этом почти половина игроков одной из команд являются игроками сборной и чемпионами мира — особого выбора у них не было, — сообщил источник.

Примечательно, что в итоговом протоколе "Локомотив" не внёс в заявку ни одного игрока сборной, ограничившись лишь Ильёй Леоновым в качестве тренера. При этом часть игроков, которые якобы принимали участие в игре, в этот момент даже не находились рядом с площадкой.

По словам источника, возможно, никто бы и не обратил внимания на такой договорняк, если бы посмотреть на игру не приехали представители конкурирующей с "Элмонтом" за шестое место команды, предположительно "Росича". По словам источника, именно они и "сдали" чиновникам из РФС игроков обеих команд.

В итоге после разбирательства матч рассматривался на нескольких заседаниях КДК РФС. При этом, по словам источника, все игроки, тренеры и судьи во время заседаний отрицали проведение договорного матча, однако КДК им не поверил.

— Сильнее всего пострадали судьи (к слову, один из них являлся судьёй FIFA), которые были дисквалифицированы на год. Также год дисквалификации получили руководители двух команд, — рассказывает источник.

При этом игроки команд почти не пострадали. Часть игроков получили полгода дисквалификации (по имеющимся данным, среди них, например, двое легионеров "Локомотива" из Швейцарии), но большинство отделались штрафами.

— Естественно, игроков сборной никто дисквалифицировать и не подумал, — рассказывает источник.

Следует отметить, что на официальном сайте РФС нет вообще никакой информации о каких-либо решениях по данному матчу, хотя все решения КДК РФС публикуются после каждого проведённого заседания.

При этом на сайте, посвящённом пляжному футболу в России, до сих пор висит электронная версия протокола вышеуказанного матча. К слову, в итоге обе команды сумели попасть на Кубок России, а "Локомотив" даже стал обладателем Кубка России 2016 года.

Следует отметить, что представители обеих команд подтвердили Лайфу информацию о проведённом договорняке.