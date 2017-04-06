Путин предложил заместителю полпреда в ПФО Естифееву стать главой Марий Эл

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Путин предложил заместителю полпреда в ПФО Естифееву стать главой Марий Эл

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Сайт президента РФ.

Президент России Владимир Путин предложил заместителю полпреда в ПФО Александру Естифееву стать руководителем Республики Марий Эл. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Леонид Игоревич (Маркелов) уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы. В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы Вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов — принять участие в выборной кампании? — отмечается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что действующий глава Марий Эл Леонид Маркелов может уйти в отставку и представлять республику в качестве сенатора.

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