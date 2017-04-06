Прилепин заявил, что события в Донбассе войдут в его книги

Писатель Захар Прилепин, который сегодня присутствует на мобилизационном сборе в ДНР, рассказал о своих впечатлениях от происходящего на полигоне.

— Безусловно, всё, что происходит в Донбассе, — это живая история и живая литература. Это будет не только у меня, это войдёт в песни, в поговорки, в былины. Огромное счастье — быть причастным ко всему этому, — пояснил Захар Прилепин.

Он также отметил, что резервисты очень серьёзно отнеслись к мобилизационному сбору.

— Степень готовности абсолютная, люди были оповещены, что они должны собраться как резервисты, они отдают себе отчёт в том, что это не шутки. Люди шли с готовностью вступить в армию ДНР в случае необходимости, — добавил Захар Прилепин.

Всего в мобилизационном сборе принимает участие около 27 тысяч человек. Сбор проходит по приказу главы самопровозглашённой республики Александра Захарченко.