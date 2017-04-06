При несогласии москвичей переехать из хрущёвок их дома будут ремонтировать

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При несогласии москвичей переехать из хрущёвок их дома будут ремонтировать

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Для согласия на снос дома власти столицы должны заручиться поддержкой 80–90 процентов жильцов.

Снос в Москве пятиэтажных хрущёвок в рамках программы обновления жилого фонда будет проводиться только после получения согласия как минимум 80% жильцов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— Выселять никого никуда не будут, если жители сами не примут решение. Решение должно принять подавляющее большинство, 80–90%. Сегодня готовится процедура, согласно которой будет проведён опрос по каждому дому и по каждому кварталу, — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

— Если подавляющее большинство жителей письменно подтвердят своё желание переехать в новое жильё, значит, этот дом войдёт в программу реновации, — добавил Хуснуллин.

Если же такого согласия не будет получено, дом попадёт в программу капремонта. В первую очередь речь идёт о пятиэтажных домах, однако власти Москвы будут рассматривать и другие варианты для расселения.

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