В Сургуте похоронное бюро "поселилось" по соседству с детским садом

"Дети выходят на прогулку и видят, как заносят венки и гробы", — комментирует ситуацию мэр города Вадим Шувалов.

Воспитанники детского сада "Гулливер" в Сургуте во время прогулок ежедневно видят гробы и венки. Причина в том, что владелец здания, часть которого арендует дошкольное учреждение, разместил по соседству центр ритуальных услуг.

В ситуации попросили разобраться градоначальника Вадима Шувалова. На своей страничке в соцсети "ВКонтакте" чиновник рассказал, что возмущён происходящим и пообещал разобраться с арендодателем.

Жители города в комментариях под постом мэра Шувалова отмечают, что по соседству с ритуальной фирмой "Реквием" также находится детский центр развития и коррекции речи "Кеша".

— Туда и аутичные дети ходят, и дети-инвалиды, — пишет житель Сургута Артемий Жаворонков.