В Сургуте похоронное бюро "поселилось" по соседству с детским садом

Воспитанники детского сада "Гулливер" в Сургуте во время прогулок ежедневно видят гробы и венки. Причина в том, что владелец здания, часть которого арендует дошкольное учреждение, разместил по соседству центр ритуальных услуг.
В ситуации попросили разобраться градоначальника Вадима Шувалова. На своей страничке в соцсети "ВКонтакте" чиновник рассказал, что возмущён происходящим и пообещал разобраться с арендодателем.
Жители города в комментариях под постом мэра Шувалова отмечают, что по соседству с ритуальной фирмой "Реквием" также находится детский центр развития и коррекции речи "Кеша".
— Туда и аутичные дети ходят, и дети-инвалиды, — пишет житель Сургута Артемий Жаворонков.
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