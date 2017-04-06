Порошенко заявил, что одобрение Европарламента — это ещё не открытие границ с ЕС

Президент Пётр Порошенко прокомментировал решение Европарламента по поводу отмены краткосрочных виз сроком до 90 дней для туристических и деловых поездок украинцев в Европу. Слова Порошенко цитируют украинские СМИ.

Я хочу подчеркнуть, что это (одобрение Европарламента. — Прим. редакции) ещё не открытие границы. Мы ещё ждём решения Совета ЕС, мы усердно работаем, чтобы никто не отодвинул и не отсрочил этот процесс Президент Украины Пётр Порошенко Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Отметим, если Совет ЕС также одобрит либерализацию визового режима с Украиной, граждане страны смогут пересекать границу без виз, начиная с июня.

Въезжать в Европу без визы смогут только те украинцы, у которых есть биометрические заграничные паспорта.