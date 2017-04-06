GTA Vice Udmurtia: регистратор снял обычный день в центре Сарапула

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GTA Vice Udmurtia: регистратор снял обычный день в центре Сарапула

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Регистратор автомобиля снял криминальный эпизод из жизни города Сарапула, который расположен в Удмуртии. На видео автомобиль, выезжая задним ходом с второстепенной дороги, врезается в проезжающую мимо машину. В этот момент рядом с ДТП пробегает несколько человек, а машина, попавшая в аварию, скрывается с места происшествия и уезжает за молодыми людьми.

На первый взгляд, кажется, что в городе снимают боевик по мотивам знаменитой игры Grand Theft Auto. По предположениям водителя и пассажира, регистратор запечатлел попытку угона автомобиля.

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