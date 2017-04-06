Радикалы из "Азова" намерены закрыть российские банки "физически"

Радикально настроенные граждане Украины, состоящие в "Национальном корпусе" ("Азов"), недовольны результатами работы Нацбанка страны в отношении российских банков. Именно поэтому они заявили, что если правительство не выполнит их требований по закрытию финансовых учреждений, то активисты корпуса возьмут дело в свои руки.

Начиная с 10 апреля украинские националисты намерены блокировать работу российских банков, действующих на территории страны. Подобные попытки уже были предприняты ранее, однако принимая тот факт, что вкладчики этих банков — обычные украинцы, блокада была временно снята.

Напомним, 13 марта в Киеве активисты замуровали вход в центральное отделение Сбербанка, а в разных городах страны облили десятки банкоматов монтажной пеной.