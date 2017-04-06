Европарламент призвал Россию освободить Алексея Навального

Кроме того, евродепутаты считают, что с оппозиционера и его сторонников должны быть сняты все обвинения.

Европейский парламент сегодня призвал Россию освободить Алексея Навального и других участников несогласованных митингов, состоявшихся в конце марта. Депутаты проголосовали за соответствующую декларацию на сессии в Страсбурге.

— Европарламент призывает российские власти незамедлительно освободить всех участников протестов, журналистов и политических активистов, задержанных 26 марта и 2 апреля, а также снять обвинения против Навального и его сторонников, — говорится принятом документе.

Мосгорсуд ранее признал легитимным арест Алексея Навального на 15 суток за сопротивление полиции при задержании 26 марта. На него были составлены административные протоколы по статьям "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, что повлекло нарушение общественного порядка" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Оппозиционер оштрафован также на 20 тысяч рублей. Всего на акциях было задержано более 600 человек.