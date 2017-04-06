В выходные в Москву вернутся похолодание и снег

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Москве. В выходные ночью температура может опуститься до минусовых отметок. Об этом пишет портал "Дни.ру".
— Пройдут осадки, временами будет усиливаться ветер, температура понизится, в ночь на воскресенье — даже до слабых отрицательных отметок. В начале новой недели вновь начнётся потепление, — сообщили в Гидрометцентре.
Отмечается, что уже в пятницу в Москве и области пройдёт небольшой дождь. Ночью температура может достигнуть 6–8 градусов. Днём ожидается около 11 градусов выше нуля.
В субботу в Москве будет облачно и влажно. Синоптики прогнозируют до семи градусов тепла.
Ночь на воскресенье станет самой холодной. Ожидается до минус одного градуса. Ночью пойдёт снег. Местами возможны порывы ветра до 12–17 метров в секунду. Днём немного потеплеет: будет около плюс пяти.
Однако синоптики уверяют, что тёплая погода вернётся в столицу уже в начале следующей недели.
- Популярные
- По времени