В выходные в Москву вернутся похолодание и снег

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Москве. В выходные ночью температура может опуститься до минусовых отметок. Об этом пишет портал "Дни.ру".

— Пройдут осадки, временами будет усиливаться ветер, температура понизится, в ночь на воскресенье — даже до слабых отрицательных отметок. В начале новой недели вновь начнётся потепление, — сообщили в Гидрометцентре.

Отмечается, что уже в пятницу в Москве и области пройдёт небольшой дождь. Ночью температура может достигнуть 6–8 градусов. Днём ожидается около 11 градусов выше нуля.

В субботу в Москве будет облачно и влажно. Синоптики прогнозируют до семи градусов тепла.

Ночь на воскресенье станет самой холодной. Ожидается до минус одного градуса. Ночью пойдёт снег. Местами возможны порывы ветра до 12–17 метров в секунду. Днём немного потеплеет: будет около плюс пяти.

Однако синоптики уверяют, что тёплая погода вернётся в столицу уже в начале следующей недели.