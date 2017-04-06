Две украинки попытались провезти зенитку через границу с Польшей

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Две украинки попытались провезти зенитку через границу с Польшей

2010

Польские пограничники были шокированы, когда при досмотре грузового фургона обнаружили у двух украинок настоящее зенитное орудие от установки АК-630 калибром 30 мм. Об этом сообщает "Польское радио".

<p>Фото: © Агентство внутренней безопасности Польши</p>

— Сотрудники Агентства внутренней безопасности изъяли на польско-украинской границе артиллерийскую пушку и задержали лиц, которые пытались ввезти её в Польшу, — говорится в сообщении Агентства внутренней безопасности Польши.

Стоит заметить, что пушка была задекларирована как гидравлический компонент. В настоящий момент украинки задержаны. В отношении них начато расследование.

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