Две украинки попытались провезти зенитку через границу с Польшей

Польские пограничники были шокированы, когда при досмотре грузового фургона обнаружили у двух украинок настоящее зенитное орудие от установки АК-630 калибром 30 мм. Об этом сообщает "Польское радио".

— Сотрудники Агентства внутренней безопасности изъяли на польско-украинской границе артиллерийскую пушку и задержали лиц, которые пытались ввезти её в Польшу, — говорится в сообщении Агентства внутренней безопасности Польши.

Стоит заметить, что пушка была задекларирована как гидравлический компонент. В настоящий момент украинки задержаны. В отношении них начато расследование.