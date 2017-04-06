В СФ назвали абракадаброй заявления о желании РФ отдать Крым для развала Украины

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Верховной рады Украины Георгий Логвинский заявил, что Россия, желая создать проблемы украинским властям и развалить страну, готова отдать Крым Киеву.

Заявления о том, что Россия собирается отдать Киеву Крым, чтобы развалить Украину, можно назвать только абракадаброй, сказал в беседе с Лайфом член Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергей Цеков.

— Я долгие годы был в украинской политике, тесно работал со многими руководителями Украины, президентами Украины… Всегда поражался глупости украинской политической элиты. Вот он — яркий представитель этой команды. Они говорят всё, что им в голову взбредёт, никак не обосновывают это. Захотелось сказать и сказал. Абсолютно какая-то абракадабра, — отметил Цеков.

Он также добавил, что с созданием проблем Украина вполне справляется сама.

При таких "руководителях" на Украине ещё насоздают себе проблем Сергей Цеков о словах в том, что РФ создаст проблемы Киеву

Как заявил Логвинский в интервью украинскому изданию, в Москве хотят отдать Киеву "контроль над Крымом", чтобы Украина "захлебнулась проблемами".