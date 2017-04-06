Илья Леонов о договорном матче по пляжному футболу: Все наказаны, всё прошло

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Илья Леонов о договорном матче по пляжному футболу: Все наказаны, всё прошло

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Фото:© РИА Новости/Владимир Астапкович

Корреспондентам Лайфа удалось дозвониться до капитана "Локомотива" и сборной России по пляжному футболу Ильи Леонова. Спортсмен прокомментировал договорной матч между "Локомотивом" и "Элмонтом".

— Тема уже закрыта. Все наказаны, всё прошло. Мы уже забыли о том соревновании, как о страшном сне. Остальные вопросы к РФС, это их компетенция, — сказал Леонов.

Отметим, что Илья Леонов — многократный победитель Кубка Европы, Евролиги и чемпион мира ФИФА, победитель Межконтинентального кубка.

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