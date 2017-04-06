В Госдепе не оценили шутку блогера об экономии в ведомстве на посещении туалета

В департаменте потребовали удалить первоапрельскую шутку о сокращении расходов ведомства.

Госдепартамент США потребовал удалить шуточную телеграмму, опубликованную в блоге Diplopundit, специализирующемся на сплетнях, сообщает Washington Post.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа представила бюджет на 2018 год, согласно которому расходы департамента будут урезаны на 28%.

Первого апреля в блоге появилась запись, в которой давались конкретные рекомендации по сокращению расходов и были приведены примеры как то, что в Посольстве США в Минске перерабатывают бумажные полотенца, а в Аддис-Абебе реже смывают воду в туалете. Было предложено использовать овец и коз на лужайках вместо садовников и использовать более мелкий шрифт при печати для экономии чернил в принтере.

Авторы публикации сообщили, что документ с данными указаниями попал к ним вследствие утечки информации, но менее чем через пол часа они получили письмо от пресс-службы Госдепа с требованием удалить запись.

— Вы, вероятно, знаете или не знаете, что размещённая телеграмма является неправдой, подделкой. Это может быть первоапрельской шуткой, которую сыграли вы или которую сыграли с вами. В любом случае мы просим вас удалить её, — говорилось в послании.