Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Как стало известно Лайфу, пилот вертолёта заранее сообщил диспетчерам о неисправности стойки шасси.
На посадочной площадке вертолёт уже ждали сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы и медицины катастроф.
— Поступило сообщение о неисправности правой задней стойки шасси. Аварийную посадку на земле контролировали 86 человек и 20 единиц техники. Посадку вертолёт совершил благополучно, — сообщил источник в оперативных службах региона.
Отметим, что вертолёт Ми-8 принадлежит авиакомпании "Ангара". Он выполнял рейс посёлок Магистральный — Иркутск. На борту находились пять человек: три члена экипажа и два медработника.
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