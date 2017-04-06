Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска

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Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска

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Фото: ©L!FE

Вертолёт выполнял рейс посёлок Магистральный — Иркутск. На его борту находились пять человек: три члена экипажа и два медработника.

Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Как стало известно Лайфу, пилот вертолёта заранее сообщил диспетчерам о неисправности стойки шасси.

На посадочной площадке вертолёт уже ждали сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы и медицины катастроф.

<p>Фото: ©L!FE</p>

— Поступило сообщение о неисправности правой задней стойки шасси. Аварийную посадку на земле контролировали 86 человек и 20 единиц техники. Посадку вертолёт совершил благополучно, — сообщил источник в оперативных службах региона.

Отметим, что вертолёт Ми-8 принадлежит авиакомпании "Ангара". Он выполнял рейс посёлок Магистральный — Иркутск. На борту находились пять человек: три члена экипажа и два медработника.

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