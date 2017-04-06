На Украине сайт выдачи загранпаспортов обвалился после решения ЕП по отмене виз

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На Украине сайт выдачи загранпаспортов обвалился после решения ЕП по отмене виз

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сайт украинского государственного предприятия "Документ" обвалился из-за наплыва желающих оформить новый биометрический заграничный паспорт. Об этом сообщают украинские СМИ. Поводом для ажиотажа стало решение Европарламента поддержать отмену туристических виз для граждан Украины.

<p>Такая надпись ждёт тех, кто попытается подать заявку через сайт &#34;Документ.</p>

Речь идёт о краткосрочных безвизовых поездках — не более трёх месяцев в течение полугода. Целью визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников. Работать в ЕС на основании безвизового въезда будет нельзя.

Нужно отметить, что до введения безвизового режима это решение ещё должно пройти несколько стадий. Ожидается, что все они будут завершены к середине июня этого года.

Безвизовый режим подразумевает передвижение на территории Шенгенской зоны. Она включает 22 страны — члена ЕC, а также четыре государства — не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) и столько же стран — кандидатов на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

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