На Украине сайт выдачи загранпаспортов обвалился после решения ЕП по отмене виз

Сайт украинского государственного предприятия "Документ" обвалился из-за наплыва желающих оформить новый биометрический заграничный паспорт. Об этом сообщают украинские СМИ. Поводом для ажиотажа стало решение Европарламента поддержать отмену туристических виз для граждан Украины.

Речь идёт о краткосрочных безвизовых поездках — не более трёх месяцев в течение полугода. Целью визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников. Работать в ЕС на основании безвизового въезда будет нельзя.

Нужно отметить, что до введения безвизового режима это решение ещё должно пройти несколько стадий. Ожидается, что все они будут завершены к середине июня этого года.

Безвизовый режим подразумевает передвижение на территории Шенгенской зоны. Она включает 22 страны — члена ЕC, а также четыре государства — не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) и столько же стран — кандидатов на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).