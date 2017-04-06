Директор детсада в Сургуте: Родители уже привыкли к соседству с магазином гробов

Сначала семьи, приводившие детей в садик, были возмущены, но в детсаду им посоветовали не тратить время на разговоры с арендодателем. Тот настаивает на том, что действует абсолютно законно.

Родители детей, посещающих детский сад "Гулливер" в Сургуте, возле которого около полугода назад появился магазин ритуальных услуг, сначала были возмущены таким соседством, но потом привыкли, рассказала Лайфу директор детсада Ольга Коштиева.

— Поначалу были возмущения, ужас, а потом привыкают. Было, что уйдём отсюда, но… Родители хотели к арендодателю идти, но я сказала, что это лишняя трата времени, на него не могут повлиять разговоры с департаментом образования, — сказала Коштиева.

Она объяснила, что на странное соседство пытались жаловаться, но безуспешно. Сама она ходила говорить с арендодателем, сдающим помещение одновременно и детсаду, и магазину ритуальных услуг, но он только указал ей на законность своих действий.

— Понятно, что арендодатель тут ни при чём особо — ему бы сдать, а те люди, которые взяли в аренду, навряд ли захотят съехать. Вот в чём дело, — отметила директор садика.

В самом магазине — центре ритуальных услуг "Реквием" — отказались комментировать ситуацию.

— Пусть разбираются, — сказали Лайфу в "Реквиеме".

Уполномоченный по правам ребёнка в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Татьяна Моховикова в беседе с Лайфом, в свою очередь, заметила, что управу на бизнесмена найти будет сложно, поскольку он не нарушает закон, но выход из ситуации, скорее всего, всё же придумают.

— В этом вопросе надо решать, чтоб такого соседства не было. Сложно в том, что это частник, нет законодательных моментов. В рамках муниципалитета, думаю, можно всё решить. Все понимают, все соседи. Воздействие, думаю, в любом случае будет, — подчеркнула Моховикова.

На странное соседство двух учреждений уже обратил внимание градоначальник Сургута Вадим Шувалов. Он взял вопрос на свой контроль и также пообещал найти решение.