МВД Германии предупреждает полицейских о планирующихся нападениях с ножами

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МВД Германии предупреждает полицейских о планирующихся нападениях с ножами

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Фото: ©REUTERS/FABRIZIO BENSCH

В опубликованном видеоролике террористы призывают убивать стражей порядка с помощью холодного оружия.

МВД земли Северный Рейн — Вестфалия (Германия) предупредило сотрудников ведомства о том, что террористы могут готовить нападения на полицейских с использованием ножей.

— Террористы так называемого ИГИЛ* опубликовали видео, в которых призвали к нападениям на неверных, ­— сообщил пресс-секретарь министерства.

Ведомство не только оповещает об опасности, но и планирует предоставить информацию о способах самозащиты.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.

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