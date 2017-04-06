МВД Германии предупреждает полицейских о планирующихся нападениях с ножами

МВД земли Северный Рейн — Вестфалия (Германия) предупредило сотрудников ведомства о том, что террористы могут готовить нападения на полицейских с использованием ножей.
— Террористы так называемого ИГИЛ* опубликовали видео, в которых призвали к нападениям на неверных, — сообщил пресс-секретарь министерства.
Ведомство не только оповещает об опасности, но и планирует предоставить информацию о способах самозащиты.
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.
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