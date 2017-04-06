Строители начали бетонировать фарватерную опору Керченского моста

Строители приступили к первому этапу бетонирования фарватерной опоры моста через Керченский пролив. Эти сооружения будут предназначены для поддержки судоходных арок, передаёт "Утро.ру" со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост". Фундаментом каждой опоры выступают 95 свай, изготовленных из очень толстой стальной трубы.

Кроме того, на керченской стороне началась надвижка пролётов на морские опоры. Их сборка из заводских блоков выполняется на берегу, а по мере готовности пролёты один за другим надвигаются над акваторией пролива.

В целом строителям предстоит возвести более 6 км пролётов над поверхностью моря. Данный пролёт параллельно проходит на трёх морских участках строительства.

Ранее Лайф сообщал, что строительство моста в Крым оценено в 227,9 млрд рублей. Это почти на 380 млн рублей меньше, чем предельная стоимость реализации проекта, утверждённая распоряжением правительства России.

В сентябре 2015 года ход строительства моста через Керченский пролив осмотрел президент Владимир Путин.