Психиатр пояснил, как работают "электронные наркотики" уральского школьника

Как поясняет Евгений Фомин, сам принцип не нов, но скорее относится к области экспериментальной медицины.

Прибор для изменения настроения, который сконструировал 15-летний школьник из Екатеринбурга, может оказывать влияние на состояние человека, понижая или повышая частоту работы головного мозга, рассказал Лайфу психиатр Евгений Фомин.

По мнению специалиста, ребятам стоило бы проводить свои опыты в присутствии специалистов — они действительно могут сказаться на самочувствии участников эксперимента.

— В случае если это нездоровый человек, лабильный, с психикой, подверженной внешним воздействиям, это может привести к негативному психическому состоянию. Так сказать, индуцировать его. Например, психотическое расстройство. Или, наоборот, ухудшить депрессивное состояние. Насколько я понимаю, они понижают или повышают частотности человеческого мозга. Так мы вводим человека в более активное или более расслабленное состояние. В теории у ребят всё выглядит красиво. Они молодцы, что интересуются темой. Это здорово. Но они должны интегрировать свои исследования, испытания на подопытных под руководство опытных взрослых, — заметил Фомин.

Ранее Лайф рассказывал, как 15-летний школьник из Екатеринбурга вместе со своей одноклассницей создали прибор, который, как поясняют ребята, способен влиять на человеческие эмоции.