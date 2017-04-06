Россиянин проплывёт с 7-летней дочерью 8 км по морю в Таиланде

Россиянин Владислав Тынкачев живёт в Таиланде уже 10 лет. 24 апреля в честь своего 50-летнего юбилея он решил преодолеть вплавь расстояние по морю от Паттайи до острова Ко Лан, которое составляет восемь километров. С Владиславом поплывёт его семилетняя дочь Яна.

Заплыв будет проходить ранним утром на участке, где трафик судов, по уверениям Владислава, минимальный. Маршрут он планирует проплыть за 3–3,5 часа. Мужчина рассказывает, что заплыв он решил посвятить своему 50-летнему юбилею, так как с этого возраста в Таиланде можно получить пенсионную визу.

— Я хотел показать, что мужчина в 50 лет может проплыть восемь километров, в этом нет ничего необычного. Я хочу доказать, что это доступно любому человеку, просто нужно стремиться заниматься собой и заниматься спортом, — говорит мужчина.

Россиянин в честь своего юбилея проплывёт с 7-летней дочерью 8 км по морю в Таиланде Фото: facebook.com/Владислав Тынкачев

Владислав рассказал, что раньше уже совершал подобные заплывы вместе с дочерью. Правда, расстояние было почти в два раза меньше: три километра туда-обратно.

— Я абсолютно уверен в себе и своей дочери, потому что мы постоянно занимаемся плаванием. И я свою дочь воспитываю, что не нужно ничего бояться и всегда нужно быть сильным в любой ситуации, — говорит Владислав.

Заплыв состоится 24 апреля. Присоединиться к мужчине может любой желающий.