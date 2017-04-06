Бранденбургские ворота окрасили в цвета флага России без разрешения

В Берлине неонацисты решили почтить память погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга и подсветили главный символ Берлина — Бранденбургские ворота — в цвета российского триколора.

— Если берлинские власти не хотят почтить память жертв в Санкт-Петербурге, давайте это сделаем мы, — заявили участники несанкционированной акции.

Напомним, что власти Германии решили не подсвечивать Бранденбургские ворота в знак солидарности с Россией после взрыва в метро Санкт-Петербурга.

В отличие от немецких властей французское правительство решило выразить поддержку РФ и в память о погибших погасило огни на Эйфелевой башне.