В Астрахани наградят росгвардейцев, нейтрализовавших бандитов

Благодаря слаженной работе стражей порядка преступники, совершившие два нападения за последние сутки, были ликвидированы.

В Росгвардии поощрят сотрудников, которые минувшей ночью принимали участие в нейтрализации преступников в Астрахани.

— Командование Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России представит к награждению военнослужащих Росгвардии, участвовавших в поиске и нейтрализации вооружённых преступников, совершивших 6 апреля 2017 года нападение на экипаж вневедомственной охраны управления Росгвардии по Астраханской области, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации по поиску преступников военнослужащие неподалёку от брошенного преступниками автомобиля заметили следы, уходившие в камышовые заросли. Вскоре злоумышленники были обнаружены. Бойцы вступили с ними в бой, в результате которого двое преступников были нейтрализованы.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что вероятной причиной нападения на полицейских в Астрахани стали неприязнь преступников к правоохранительным органам и цель завладения табельным оружием.